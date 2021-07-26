Владимир Быстряков: Цените тех, кто не сдается

ЦЕНИТЕ ТЕХ, КТО НЕ СДАЁТСЯ !

(«Нынешнее время очень точно определяет КТО ЕСТЬ КТО. И потому не стоит его осуждать, Оно помогает высветить того, кто ИСТИННЫЙ, и выявить, кто прятал под личиной благоразумности и честности своё настоящее нутро».

Примерно так ответил преподобный Онуфрий на вопрос о нынешнем расколе.

В церкви и обществе... Я возьму это в качестве эпиграфа к моей заметке)

Сейчас, когда улеглась свежая пыль после «девочковых» скандалов, обновивших затёртое сленговое «победобесие», можно наконец яснее предположить, а с чего это вдруг такой сыр-бор, такой мощный обсерёж друг друга, с вовлечением фигурантов из первой десятки медийщиц (и медийщиков), которым верили , к мнению которых прислушивались мы все эти «весёлые» семь лет... и которые, являлись авторитетами для большой части общества. Подчеркну, АДЕКВАТНОЙ части общества...

Ведь вроде шло всё нормально, люди привыкли к тому, что есть те, кому ТОЧНО можно верить, их медийные гуру...

И вдруг... ба-бах !!! И — как цепная реакция...

Даже сейчас не могу понять, ЧТО заставило казалось бы адекватную журналистку, яркую и убедительную полемистку,

в общем-то неглупого человека ТАК себя в первую очередь обгадить, самой себе срежиссировать собственные похороны плюс панихида после которой даже вчерашние оппоненты будут брезгливо сторониться. Чистое любопытство : или раскалённый утюг — к животу, или... сумма прописью (лучше — в конверте), так это ж КАКАЯ должна быть сумма ?!.. Ну то такое. Не для того пишу.

А вот вывод мой из всей этой «радости» : нанесён сильнейший удар по ОППОЗИЦИОННОЙ прессе, по её репутации, по её СМИ-лидерам...Это, (к примеру) кто ж пойдёт на исповедь к батюшке, узнав, что тот является постоянным клиентом "дома с весёлыми барышнями "?!

И у людей сразу вопрос : если «эта», а затем и «та, что поддержала и одобрила», а затем «тот, кто поддержал их обеих», а затем их Прямой шеф... и все — одного поля ягоды, так КОМУ же верить ?! Теперь вам , надеюсь, более понятно, КТО истинный выгодополучатель от всей этой истории?! КТО потирает руки, глядя на срач в ОППОЗИЦИОННЫХ СМИ...

Я хочу, чтобы мы с вами научились лучше разбираться в наших сегодняшних симпатиках, отделяя «агентов под прикрытием» от настоящих, совестливых людей.

(написал «совестливых», и вдруг пробило, что это понятие сегодня у нас — не в ходу, оно — из подзабытых...

оттуда, где Чехов и Достоевский...)

Составьте свой «список Шиндлера» из тех кому доверяете,

и не бойтесь ошибиться (всегда ведь можно удалить... как удаляем бывш. друзей из ФБ или из жизни. )

Я для себя такой список составил. Из людей в ФБ и на

ютубе, из политиков, настоящих (их меньше) или бывших,

из тех, с кем знаком и тех, кем восхищаюсь, даже не будучи знаком лично.

Не делаю из этого тайны и могу поделиться с вами. Это Любовь Титаренко и Евгений Мураев, Юрий Дудкин и Саша Меламуд, Анне Быкова и Денис Жарких, композитор Слава Назаров и певец Павло Мрежук, Елена Бережная и Елена Маркосян, Макс Гольдарб и Мирослава Бердник, Елена Бондаренко и Валентин Землянский... И еще много-много, как оказалось, АДЕКВАТНЫХ и совестливых людей. Не спешите меня переубеждать и рассказывать о чьих-либо скелетах в шкафу

(все мы — не без греха)...

Но всех нас объединяет на сегодня одно —

мы НА СВОБОДЕ !!!

А есть человек, тоже из моего списка, зовут его Виктор Медведчук...Тоже ВРОДЕ бы на свободе... Вроде бы...

Но в любой момент... «А ну-ка, присядьте -ка сюда, на скамеечку ! А мы сейчас вашу семейку возьмём да и обыщем... да и найдём что-нибудь...

А не найдём, так порошочек по нашей замечательной традиции подсуетим ! А ещё можем и выслать за пределы... И никакие законы вам не помогут, мы сами тут, в „квартале“ их изобретаем... А про „политическую целесообразность“ слышали ? Что выше и убедительнее всех ваших законов.»...

...Можно по разному относиться к Медведчуку.

Кому -то он нравится, кому-то нет...

НО ! Уже за одно то, что все эти годы он

НЕ МЕНЯЛ ПОЗИЦИИ, не торговал принципами, и по сути являлся одним из немногих действующих политиков, кто наиболее РЕАЛЬНО представлял выход из нынешнего бардака... уже за всё это стОит его уважать...и в этом меня разубеждать не надо.

Не мальчик...Люблю и любил людей цельных, убеждённых в своей правоте. Никогда не состоял ни в каких партиях по причине нелюбви к партийным дисциплинам, и всегда считаю, что главное накопленное мною богатство — это Доверие Людей. Которое не имею права предать...

Вот собственно и всё, что хотел вам сегодня сказать.

Извините за многословие, но обстановка понимаете ли...

Страна катится под откос, воздух накаляется в прямом и переносном смысле, судебная система (а это, кто забыл,

— один из становых хребтов любой страны) трещит

и управляется непонятно кем, платёжки — как с ума сошли,

в Раде заседает в высшей степени непрофессиональная гоп-компания, а мы с вами с умным видом обсуждаем...

явится ли Шойгу по повестке к мариупольскому судье...

Ребята ! Спокойной ночи !

Единственная просьба — не проспите Страну !





Original: https://golospravdy.eu/vladimir-bystryakov-cenite-tex-kto-ne-sdayotsya/

