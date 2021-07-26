В Луцк делегация Польской Православной Церкви привезла афонскую копию Холмской иконы Богородицы

В Луцк священники и паломники Польской Православной Церкви привезли копию чудотворной Холмской иконы Богородицы, написанную на Святой горе Афон в келье святителя Николая.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на www.orthodox.pl, гости посетили Музей волынской иконы в Луцке, в котором хранится древняя Холмская чудотворная икона Божией Матери.

Священники УПЦ и ППЦ отслужили молебен перед чудотворной иконой Богородицы.

Афонская копия является наиболее точным отображением подлинника чудотворной иконы в Луцке. Из Украины копия святыни вернется на родину, постоянным местом пребывания иконы станет собор Иоанна Богослова в Холме.

*** Холмская чудотворная икона Божией Матери – уникальный памятник византийской иконописи конца Х века. В начале XIII века князь Даниил Галицкий привез ее из Киева в основанный им город Холм. Заступничеством Пресвятой Богородицы Холм был спасен от нашествия орд Батыя в 1240 году. Не один раз образ покидал город, переходил из рук в руки, таинственно исчезал и чудом обретался вновь в разных местах. На стыке тысячелетий произошло событие, объединившее христиан разных конфессий – древняя христианская святыня появилась в Луцке. С 2000 года образ хранится в Музее волынской иконы.