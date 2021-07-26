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В одной из областей Украины уровень госпитализации из-за COVID достиг 80%

26.07.2021 / 11:48
В Украине обновили информацию о ситуации с коронавирусом в регионах. В Херсонской области уровень госпитализации из-за COVID достиг 80%.

Об этом свидетельствуют данные карты Минздрава.

В Херсонской области два дня подряд превышает уровень госпитализаций. В прошлый раз было 69,8%, а на этот раз - 80%.

В Луганской области, в которой вчера также превышало норму госпитализаций, ситуация улучшилась и сегодня уже 41,8%.

В одной из областей Украины уровень госпитализации из-за COVID достиг 80%

Напомним, во Львовской области обнаружили три случая штамма "Дельта". Во время инкубационного периода двое инфицированных находились в Великобритании и один - в России.

Источник

госпитализация, коронавирус, Херсонская область
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