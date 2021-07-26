Войти | Зарегистрироваться
16:15

понедельник,
26 июля
Онлайн
"Лямбда": что известно о новом штамме коронавируса
Страна
"Лямбда": что известно о новом штамме коронавируса
Вакцина от COVID-19 в таблетках? В ближайшее время!
Жизнь
Вакцина от COVID-19 в таблетках? В ближайшее время!
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Финансы Экономика

Украинцы могут получить гарантию на товар через интернет - вступил в силу закон

26.07.2021 / 15:43
В Украине в воскресенье, 25 июля, вступил в силу закон "О внесении изменений в Закон Украины "О защите прав потребителей" относительно гарантийных обязательств в электронном виде".

Соответствующий закон накануне обнародован в официальной газете Верховной Рады "Голос Украины".

Так, согласно закону, предприятие сможет предоставлять потребителю доступ к эксплуатационным документам на технически сложные бытовые товары, в частности паспорту или любому другому документу, который прилагается к товару, в электронном виде на официальном веб-сайте производителя. В случае предоставления гарантийных обязательств в электронном виде производитель обеспечивает возможность регистрации приобретенного товара на официальном веб-сайте производителя в установленном им порядке.

В то же время по просьбе потребителя регистрация технически сложных бытовых товаров на официальном веб-сайте производителя и оформление гарантийных обязательств в электронном виде осуществляется продавцом при продаже такого товара. Также по требованию потребителя продавец должен предоставить эксплуатационные документы на технически сложные бытовые товары в бумажном виде.

Ожидается, что соответствующие обновления в законодательстве помогут украинским потребителям избежать хранения эксплуатационных документов в бумажном виде или вероятности их потерять. Кроме того, недобросовестные субъекты хозяйствования не смогут предоставлять потребителям поддельные эксплуатационные документы в бумажном виде

Как сообщалось, Президент Владимир Зеленский 22 июля подписал закон "О внесении изменений в Закон Украины "О защите прав потребителей" относительно гарантийных обязательств в электронном виде", который Верховная Рада приняла 1 июля.

Источник

интернет, товар, гарантии
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
26 июля
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.