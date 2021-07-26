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Каждый пятый украинец работает неофициально, но теневая занятость сокращается — Гоструд

26.07.2021 / 16:14
На сегодняшний день каждый пятый украинец работает в теневом секторе экономики, однако, теневая занятость в настоящее время имеет существенную тенденцию к уменьшению.

 

Об этом рассказал заместитель главы ведомства Игорь Дегера на телеканале "Дом".

"Если анализировать 2019 год, то в течение года у нас неформальная занятость уменьшилась всего на 15 тыс. неформальных рабочих мест. В 2020 году такая динамика усилилась и имеет существенную тенденцию к уменьшению.

Мы за 2020 год видим уменьшение уровня неформальной занятости около 184 тыс. человек. А если брать в сумме уменьшение с начала 2020 года до 1 апреля 2021 года, у нас есть уменьшение неформальной занятости на 495 тыс. теневых рабочих мест", - сообщил он.

Дегнера заметил, что самими разъяснениями и информационными подходами невозможно существенно повлиять на работодателей. И с 14 июля в Украине началась активная фаза проверок. И по его словам, за 14 дней этого месяца в его службе провели более 700 инспекционных посещений и выявили около 3 тыс. неформально занятых работников.

Источник

работа, теневая экономика, Гоструд
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