"Газпром" условиями транзита через Украину после 2024 г. подтвердил использование газа как геополитического оружия – глава "Нафтогаза"

Так считает глава НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко.

"Россия продолжает использовать газ как геополитическое оружие против Украины и ЕС", – написал он на своей странице в Facebook 26 июля.

Витренко отметил, что "если заявления Германии и России о строительстве "Северного потока-2" только для дополнительных объемов были честными", то объемы европейских покупателей газпромовского газа и в дальнейшем должны идти через Украину по текущим контрактам.

"Самой лучшей гарантией, что так и будет, является перенесение точек передачи газа по этим текущим контрактам на границу Украина-РФ, чтобы потом покупатели газпромовского газа из ЕС сами бронировали транзит через Украину", – указал глава "Нафтогаза", уверив в предоставлении таким покупателям конкурентных условий.

Он обратил внимание, что "Газпром" до сих пор не создал на своей электронной платформе точку передачи газа на границе Украина-РФ, а также не предоставил другим экспортерам из Центральной Азии и РФ пользоваться своей газотранспортной системой для экспорта газа в европейские страны через Украину, выразив в связи с этим сомнения в намерениях "Газпрома" продавать дополнительные объемы ресурса в Европу через Украину.

"Действительно хотите продавать дополнительные объемы в Европу? Тогда почему не делаете этого? Напомню, что "Газпром" на 2021 год забронировал для транзита через Украину на 25 млрд куб. м меньше, чем на 2020 год. Так продавайте европейским компаниям для транзита в Европу эти 25 млрд куб. м на границе РФ-Украина!", – призвал Витренко.

Глава НАК подчеркнул, что ответы на эти вопросы Украина ожидает от России в ближайшее время и рассчитывает, что их учтут немецкие и американские партнеры, "когда будут определять, использует ли Кремль "Северный поток-2" как геополитическое оружие и нужно ли его останавливать".

Как сообщалось, ранее Витренко заявлял, что "Нафтогаза" надеется на переговоры с европейскими компаниями по бронированию мощностей газотранспортной системы Украины по итогам достигнутых договоренностей США и Германии о способствовании сохранения украинского транзитного маршрута. По его словам, такое сотрудничество с европейскими компаниями является для НАК перспективной задачей.

Глава НАК отмечал, что при работе "Северного потока-2" "Газпром" сможет отказаться от обязательств транзита газа через Украину после 2024 года, даже если они будут на него возложены, ссылаясь на избыток транзитных мощностей.

Председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что "Газпром" готов к продолжению транзита газа через Украину после 2024 года, "исходя из экономической целесообразности и технического состояния украинской газотранспортной системы", и вопрос новых объемов закупок газа из России для транзита должен решаться на рыночных условиях и по рыночным ценам.

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