Медведчук: Насильственная украинизация, дискриминация русского языка, действует против страны, но власть этого не понимает

Такое заявление сделал председатель политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктор Медведчук.

"Я вам хочу сказать, это та опасность, которая на сегодняшний день под руководством власти продолжает интенсифицироваться, то есть, нагнетаются ее действия, которые обязательно отразятся на ситуации в стране. Почему? Потому что то, что сегодня происходит, с украинизацией, с дискриминацией русского языка, языков других национальных меньшинств - это действует не только против власти, они этого просто не понимают, это действует против страны, это действует против государственности. Я хочу вам сказать, что не надо обладать большим умом для того, чтобы в 21 веке, в стране, которая находится в центре Европы, в стране, где люди разговаривают на разных языках, ходят в разные церкви, по-разному чтят исторические события и носят цветы к разным памятникам своих героев, насаждать ментальность и идентифицировать настроение, мысли и образ жизни людей, которые присущи только части населения, игнорируя всех других", - заявил оппозиционный политик.

При этом он подчеркнул, что подобное никогда не заканчивается нормально.

"Это не может закончиться нормальным, потому что у нас многонациональная страна", - указал председатель политсовета ОПЗЖ.

Напомним, 2 февраля президент Владимир Зеленский подписал указ о применении санкций против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK. Согласно указу, который вступил в силу с момента подписания, к телеканалам применены санкции на протяжении пяти лет. Это предусматривает блокировку вещания всех трех телеканалов.

26 февраля журналисты незаконно закрытых президентом Владимиром Зеленским телеканалов объединились и создали новый телеканал – "Перший Незалежний". Учредителями нового медиа стала группа журналистов, ранее работавших на каналах "112 Украина", NewsOne и ZIK. Но буквально через час после начала вещания власть незаконно отключила телеканал от эфира.

20 февраля Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решения Совета нацбезопасности и обороны ввести санкции против 8 человек - среди них председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко.

13 мая в Печерском суде Киева избрали меру пресечения председателю политсовета партии ОПЗЖ Виктору Медведчуку. 21 мая Киевский апелляционный суд оставил в силе круглосуточный домашний арест для нардепа. 9 июля суд продлил домашний арест Виктора Медведчука до 7 сентября. Сразу же после начала заседания адвокаты лидера ОПЗЖ заявили об отводе судье Сергею Вовку. Дело в том, что Вовк решил рассматривать вопрос продления сроков досудебного расследования без стороны защиты. Но в итоге суд отклонил ходатайства об отводе судьи и прокурора.

В ОПЗЖ отреагировали на этот правовой произвол и заявили, что такие действия власти - откровенная и циничная политическая расправа над оппозиционным политиком, который своей принципиальной позицией раскрывает непрофессионализм, продажность и антинародный характер власти.

Ведущие европейские политики, международные и украинские эксперты и мировые СМИ раскритиковали указ Зеленского о прекращении работы телеканалов "112 Украина", NewsOne и Zik.

За последние четыре месяца мировые СМИ, европейские политики и эксперты опубликовали более 55 тысяч материалов, посвященных травле украинской властью оппозиции и независимых телеканалов.