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Митрополит УПЦ рассказал, как грех незаметно убивает душу человека

19.07.2021 / 18:05
Митрополит УПЦ рассказал, как грех незаметно убивает душу человека
Источник: Центр информации УПЦ
Владыка напомнил, что в современном мире происходит подмена понятий и грех ценится современным обществом выше добродетелей

Грех обладает страшной особенностью - незаметно уничтожать человеческие души.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом митрополит Лука (Коваленко) написал в своем Телеграм-канале.

«Самое страшное свойство греха то, что он убивает людей так, что они этого совсем не замечают.

Грешник может быть здоровым, сильным, обеспеченным, и чувствует он себя вполне комфортно. Но сам того не понимая, он уже оказывается ходячим, гниющим, разлагающимся мертвецом. Для того, чтобы достичь жизни вечной, мало не грешить, нужно еще и приобрести добродетели. Плод должен быть не только без гнили и червей, он должен быть вызревшим, а не зеленым», - отметил митрополит Лука.

Владыка напомнил, что в современном мире происходит подмена понятий и грех ценится современным обществом выше добродетелей.

«Плата за грех - смерть, а награда за святость - жизнь вечная. Сама мысль об этом должна вызывать у человека ужас. Но, на удивление, происходит все наоборот. Грех стал чуть ли не «добродетелью» у людей века сего, а те, кто живут со страхом Божиим и стараются соблюдать заповеди, вызывают у них только чувство глубокой ненависти. Люди с жадностью ищут того, как бы с помощью греха набить себе карманы и сделать свою жизнь комфортнее», - подчеркнул владыка.

Митрополит Лука привел пример жизни преподобномученицы великой княгини Елизаветы.

«Приняв православие (хотя она и не обязана была это делать), великая княгиня сердцем и душой стала расти в нем и приобретать святость. После трагической гибли мужа она могла бы снова выйти замуж, уехать в Европу и жить там безбедно и долго. Но праведница пошла другим путем. Со словом христианского прощения она идет к убийце своего мужа. Будучи принцессой и членом Императорской семьи, эта женщина ведет монашеский образ жизни, трудится наравне со всеми в госпитале для раненых и, даже умирая, на последнем издыхании с молитвой на устах перевязывает раны таким же, как и она, жертвам красного террора. Ее жизнь и смерть - достойный пример для каждого из нас. Вот с таким же мужеством и преданностью Богу должны и мы нести свой крест и приобщаться к Живой воде святости, текущей в жизнь вечную», - заключил владыка.

 

Источник: Inpress.ua
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