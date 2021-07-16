Епископ УПЦ призвал верующих объединяться в защиту веры и Церкви

Верующие Украинской Православной Церкви призваны проявлять активную церковную позицию и сохранять чистоту Православия.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом епископ Виктор (Коцаба) сказал в проповеди.

«Каждый человек призван иметь активную церковную позицию. И мы знаем, что в разные периоды нашей Церкви верующие объединялись для того, чтобы защитить и сохранить чистоту веры. Мы помним, что на границе XVI-XVII веков на наших землях организовывались православные братства, которые защищали чистоту веры нашей и передавали ее будущим поколениям», - подчеркнул владыка.

Он напомнил, что сегодня верующие объединяются в защиту своей Церкви, которая переживает непростые времена, свидетельствуя о вере.

«Сегодня мы знаем о том, что так же люди в это непростое время, когда наша Церковь встретилась с испытаниями, объединяются, чтобы голос наш был сильнее, и мы свидетельствовали о том, что нас много. Мы верим в Единую Святую Соборную и Апостольскую Церковь, мы сохраняем апостольское преемство, мы приобщаемся к апостольскому служению и стараемся быть верными чадами Церкви Христовой, чтобы ширилось Слово Божье во все уголки нашей земли» - сказал епископ Виктор.

Архиерей подчеркнул, что христиане призваны с осознанностью относиться к участию в церковной жизни.

«Мы не можем просто наблюдать и стоять в стороне, мы должны, потому что так учит нас Христос и Святая Его Церковь, быть активными в проявлении своей веры, своей надежды и своего упования на милость Божию», - заключил владыка.