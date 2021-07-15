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Правозащитники в ООН заявили о нарушениях прав верующих УПЦ из-за антицерковных законов

15.07.2021 / 17:39
Правозащитники в ООН заявили о нарушениях прав верующих УПЦ из-за антицерковных законов
Источник: Центр информации УПЦ
Недопустимо, чтобы государства на уровне центральных органов власти проводили политику неравенства по национальному, этническому или религиозному признаку

На политическом форуме ООН в Нью-Йорке правозащитники обратились с заявлением о дискриминации верующих Украинской Православной Церкви.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на protiktor.com, правозащитники организации «Public Advocacy» подготовили заявление к ООН о дискриминации православных верующих канонической Церкви в Украине, Северной Македонии и Черногории.

«Недопустимо, чтобы государства на уровне центральных органов власти проводили политику неравенства по национальному, этническому или религиозному признаку. К сожалению, сегодня такая политика применяется против религиозных общин в Украине, Северной Македонии, а ранее в Черногории. В этих странах государства вмешиваются в религиозные дела Украинской Православной Церкви, Сербской Православной Церкви, создавая условия для возникновения альтернативных религиозных структур, прямо поощряемых властями.<...> Мы повторяем, что УПЦ - это объединение миллионов украинцев разных национальностей, объединенных православием. Они имеют право свободно исповедовать свою веру и иметь равные условия с другими конфессиями. На этом форуме мы еще раз призываем Украину обеспечить соблюдение прав верующих УПЦ и отказаться от дискриминационной политики в отношении этой конфессии», – отмечается в заявлении.

Глава НПО Public Advocacy Олег Денисов подчеркнул, что «несмотря на инертность ООН в вопросах защиты прав православных сообществ Украины, Северной Македонии и Черногории, мы продолжаем делать то, что в наших силах, для того, чтобы проблемы Православных Церквей не были забыты международными правозащитными структурами».

Источник: Inpress.ua
УПЦ
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