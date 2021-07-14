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Минэнерго временно ввело "черный список" на рынке электроэнергии

14.07.2021 / 12:50
На заседании аукционного комитета по продаже электроэнергии 13 июля приняли решение создать "черный список" нарушителей на рынке, которых временно не будут допускать к следующим электронных аукционов на Украинской энергетической бирже (УЭБ).

Об этом сообщила пресс-служба Министерства энергетики.

"Мы приняли решение, которое ограничит махинации и будет побуждать участников рынка не прибегать к манипуляциям, а действовать по честным правилам. Это решение временное, до 1 сентября, но оно поможет в ближайшее время стабилизировать ситуацию на рынке электроэнергии", – отметил первый заместитель министра энергетики Юрий Власенко.

Так, аукционный комитет проголосовал за внесение изменений в Регламент организации и проведения электронного аукциона по продаже электрической энергии на УЭБ согласно предложениям биржи и замечаний со стороны Нацкомиссии по энергетике и участников рынка.

Так, продавец электроэнергии вправе инициировать внесение в "черный список" покупателя, который нарушил взятые на себя обязательства по двусторонним договором купли-продажи электроэнергии. Для этого продавец должен представить обоснованное заявление организатору аукционов — Украинской энергетической биржи.

Заявление можно подавать только в случае:

нерегистрации покупателем в системе управления рынками купленных объемов электроэнергии;
отсутствия своевременной оплаты со стороны покупателя (подтверждается выпиской из банка);
расторжения договора покупателем в одностороннем порядке.
Как результат — недобросовестного покупателя не будут допускать к следующим аукционов по продаже электроэнергии в течение 6 месяцев.

В то же время, если покупатель выполнил обязательства по договору, то его могут снова допустить к участию в торгах. Это также происходит по письменному заявлению продавца и приложенных к нему документов, подтверждающих факт урегулирования обстоятельств.

До 1 сентября Минэнерго совместно с НКРЕКП и участниками рынка должна разработать изменения для системного решения, будет закреплено соответствующим постановлением Кабмина. Это решение должно установить постоянные правила, предотвращающие проявления нерыночного поведения участников рынка электроэнергии.

Напоминаем: Министерство энергетики инициирует создание "черного списка" - перечня систематических нарушителей на рынке электроэнергии, которым временно будут ограничивать доступ к торгам на электронных аукционах по двусторонним договорам.

Цена электроэнергии на рынке "на сутки вперед" на 4 июля снизилась до исторического минимума в 2021 году в 426,06 грн/МВт-ч, что на 35,9% ниже цены, сложившейся на 3 июля и почти в 3,5 раза ниже цены на 1 июля.

На 5 июля цена повысилась на 18,6% – до 505,68 грн/МВт-час.

НКРЭКУ заявила об играх со спросом и предложением, что в конечном итоге влияет на цену, заявив, что в основном этим занималась компания Д.Трейдинг из группы ДТЭК.

Источник

электроэнергия, Минэнерго
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