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В Закарпатской области освящен новый храм УПЦ

13.07.2021 / 13:23
В Закарпатской области освящен новый храм УПЦ
Источник: Центр информации УПЦ
Чин освящения храма в честь святых Жен Мироносиц совершил митрополит Хустский и Виноградовский Марк

На Закарпатье освящен новый храм Украинской Православной Церкви в поселке Буштино.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на «Православне Закарпаття», чин освящения храма в честь святых Жен Мироносиц совершил митрополит Хустский и Виноградовский Марк.

После освящения владыка возглавил первую Божественную литургию.

Архиерею сослужили викарий Хустской епархии епископ Угольский Симеон и духовенство епархии.

Как сообщалось ранее, на Волыни заложили камень под строительство нового храма Украинской Православной Церкви.

В Черниговской области освящен после реставрации Георгиевский храм в селе Липов Рог.

Источник: Inpress.ua
УПЦ
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