Войти | Зарегистрироваться
14:26

вторник,
13 июля
Онлайн
"Лямбда": что известно о новом штамме коронавируса
Страна
"Лямбда": что известно о новом штамме коронавируса
Вакцина от COVID-19 в таблетках? В ближайшее время!
Жизнь
Вакцина от COVID-19 в таблетках? В ближайшее время!
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

В Киевской области с 27 июля по 1 августа состоится молодежный фестиваль УПЦ

13.07.2021 / 13:45
В Киевской области с 27 июля по 1 августа состоится молодежный фестиваль УПЦ
Источник: Центр информации УПЦ
Участников ждут интересные встречи, воркшопы, квесты, спортивные игры, общение в кругу единомышленников

На Киевщине состоится Всеукраинский православный фестиваль для молодежи «OrthoFest».

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на «ФОМА в Украине», фестиваль пройдет с 27 июля по 1 августа в формате палаточного городка под Киевом. 

«Цель проведения фестиваля - сбор православной молодежи из всех регионов Украины, чтобы показать им самим и внешним людям, что есть то, что объединяет всех на территории нашей разрываемой противоречиями страны, - это православная вера», - отметил архиепископ Обуховский Иона.

Участников ждут интересные встречи, воркшопы, квесты, спортивные игры, общение в кругу единомышленников.

Участники фестиваля традиционно принимают участие в молебне на Владимирской горке и Крестном ходе, которые проходят в Киеве 27 июля к Дню Крещения Руси. Также в одну из ночей фестиваля прямо в палаточном городке служат Божественную литургию.

Организатор фестиваля - Синодальный отдел УПЦ по делам молодёжи.

Подробности о регистрации и проведении фестиваля можно узнать здесь.

Источник: Inpress.ua
УПЦ
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
13 июля
12 июля
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.