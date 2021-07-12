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Медведчук: Власть перешла все красные линии, когда заблокировала освобождение мной четырех женщин из тюрем ОРДЛО

12.07.2021 / 16:59
Власть перешла все красные линии, когда заблокировала освобождение четырех женщин из ОРДЛО.

Об этом заявил председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук перед Печерским райсудом Киева в четверг, 8 июля. 

"Я многие годы делал все для того, чтобы освобождать наших граждан, как с одной, так и с другой стороны. И таких людей более тысячи, которые были освобождены. К сожалению, сегодня власть демонстрирует о том, что она неспособна это делать, и уже более, чем год, нет никаких обменов, никаких освобождений", - заявил Медведчук.

"И вы, наверное, помните, что одной из последних точек, после которой власть перешла все красные линии, было то, что представители Донецка и Луганска во второй половине января предложили мне забрать, приехать и забрать в Донецк, четырех женщин, две из которых были осуждены к лишению свободы на 12 и 14 лет, а две - находились под следствием, находились в местах лишения свободы. То есть, это была гуманитарная односторонняя акция, которая ничем не закончилась, потому что после обращения моего в Службу безопасности Украины для разрешения проезда и для того, чтобы забрать наших граждан и вернуть их домой в семьи, к родным, - это все закончилось ничем. После этого власть начала наступление на оппозиционные каналы, после этого власть незаконно применила санкции, после этого власть незаконно начала уголовные преследования меня и моего коллеги Тараса Козака", - добавил оппозиционный политик.

Напомним, 16 января представители ОРДЛО в совместном заявлении сообщили о намерении в одностороннем порядке освободить четырех женщин (Наталью Стеценко, Светлану Довгаль, Наталью Савченко и Екатерину Котенко), которые содержатся в тюрьмах. При этом было отмечено, что посредником в этом должен выступить украинский оппозиционный политик Виктор Медведчук.

Медведчук обратился с письмом к председателю СБУ Ивану Баканову с просьбой посодействовать в передаче с ОРДЛО четырех украинок через КПВВ "Майорск". Однако глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук выступил против.

При этом, с начала вооруженного конфликта на Донбассе, благодаря Виктору Медведчуку из ОРДЛО домой вернулись 493 украинца, а всего было освобождено политиком более полутора тысяч украинцев.

суд, Медведчук
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