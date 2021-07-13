Рада хочет заслушать Шмыгаля в час вопросов к правительству

Об этом сообщил Председатель ВР Дмитрий Разумков на заседании Согласительного совета.

"Я думаю, что все будут не против заслушать Премьер-министра в пятницу во время часа вопросов к правительству. Много вопросов накопилось. Я думаю, что нам надо понимать, как планирует действовать правительство в летние месяцы, поэтому на пятницу приглашаем Премьер-министра Дениса Анатольевича", - сказал спикер.

Как сообщалось, пятая сессия Верховной Рады будет продолжаться до 23 июля. Согласно календарному плану, до закрытия сессии у парламентариев осталась одна пленарная неделя (12-16). С 19 по 23 июля запланирована работа с избирателями.

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