Войти | Зарегистрироваться
11:22

вторник,
13 июля
Онлайн
"Лямбда": что известно о новом штамме коронавируса
Страна
"Лямбда": что известно о новом штамме коронавируса
Вакцина от COVID-19 в таблетках? В ближайшее время!
Жизнь
Вакцина от COVID-19 в таблетках? В ближайшее время!
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Политика

В МИД рассказали, как готовится признание украинских COVID сертификатов в ЕС

13.07.2021 / 10:23
В Министерстве иностранных дел рассказали, что в ближайшее время начнется оценка готовности украинских COVID сертификатов к признанию Евросоюзом, после которой должны быть заключены соглашения о признании.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в разъяснениях Министерства по правилам поездок за границу, опубликованных 12 июля.

В МИД напомнили, что в Украине уже есть два вида сертификатов-свидетельств о прививках от коронавируса - внутренний и международный, который начнет действовать после завершения процедуры признания.

"Уже запустили бета-тестирование цифровых COVID-сертификатов в приложения "Дия". В ближайшее время будет проведена оценка готовности к признанию наших сертификатов странами-членами ЕС, после чего состоится официальная оценка от специалистов Еврокомиссии и процесс заключения международных соглашений", - отмечается в сообщении.

МИД добавляет, что Украина одной из первых начала переговоры с ЕС по внедрению и признание COVID сертификатов, а также параллельно ведет двусторонние переговоры с отдельными странами о взаимном признании этих документов.

Напомним, европейский цифровой COVID-сертификат официально начал действовать с 1 июля.

Источник

МИД, COVID-сертификат
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
13 июля
12 июля
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.