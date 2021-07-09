Негативные примеры Киреева и Чауса – это напоминание судье по делу Медведчука, что нельзя судить «по беспределу» – Джангиров

Об этом написал в Facebook политический публицист Дмитрий Джангиров, комментируя ход заседания суда по делу о продлении меры пресечения для главы политсовета «Оппозиционной платформы – За жизнь» Виктора Медведчука.

«Аномальная жара и невыносимая духота… В Печерском суде весь день не работал кондиционер во время рассмотрения дела о продлении меры пресечения для главы политсовета ОПЗЖ Виктора МЕДВЕДЧУКА. Содержание углекислого газа – в соответствии с сделанными замерами в 7 раз превышает норму. Но судья Сергей ВОВК упорно не назначал перерыв…», – проинформировал публицист.

Джангиров отметил, что настоящее экспертное заключение по делу Медведчука опровергло предыдущие выводы «экспертов», которые получили награды от Владимира Зеленского.

«К этому можно добавить, что г-н МЕДВЕДЧУК в своем выступлении назвал Президента Владимира ЗЕЛЕНСКОГО заказчиком фабрикации дел против него, а эксперты защиты предоставили свои выводы в противовес «экспертизе», заказанной СБУ в Научно-Исследовательском Институте специальной техники и судебных экспертиз… СБУ (да, СБУ заказала экспертизу в своем же институте, а эксперты, подписавшие в середине апреля акты – директор НИИ Андрей СВИНЦИЦКИЙ и эксперт Татьяна БУДКО уже через месяц Указом Президента получили высокие государственные награды)», – сообщил публицист.

Джангиров подчеркнул, что у судьи по делу Медведчука должны стоять перед глазами фигуры Родиона Киреева и Николая Чауса, которые занимались «беспределом», за что потом сурово поплатились.

«Хорошо бы ему приснился судья КИРЕЕВ из того же – Печерского суда – который также запретил включать кондиционеры во время суда над Юлией ТИМОШЕНКО… И где он бегает теперь «с волчьим билетом?» – задался вопросом публицист.

«А еще судье, который взялся вести такой процесс, обязательно должен присниться судья ЧАУС – вот уж кто при любой власти судил «кого надо» и «как надо». А теперь он, наверное, мечтает попасть в тюрьму с вежливым следователем, трехразовым питанием и без съемок на камеру по чужому сценарию», – предположил автор.

«Незавидная судьба и КИРЕЕВА, и ЧАУСА, будем надеяться, послужит живым напоминанием всем остальным, кто осмелился судить «по беспределу», а не по закону. Напоминанием, как ДЕЛАТЬ НЕ НАДО! Чтобы потом не было мучительно больно… за бесцельно прожитые годы…» – предостерег публицист.

«…Тем более, что прокуроры не «накопали» абсолютно ничего нового…» – заключил политический публицист Дмитрий Джангиров.