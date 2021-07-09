Нормы школьного питания изменятся с 1 сентября - разъяснение Минобразования и Минздрава

Об этом сообщает Урядовий портал.

«Согласно пункту 4 постановления правительства №305, новые нормы питания вступают в силу с 1 сентября 2021 года, то есть на сегодняшний день постановление Кабинета Министров от 22 ноября 2004 года №1591 «Об утверждении норм питания в учебных заведениях и детских учреждениях оздоровления и отдыха» действует и подлежит применению», - говорится в сообщении.

Отмечается, что кроме этого, несмотря на объективные трудности с организацией закупок пищевых продуктов и/или услуг по питанию, возникающие у учреждений образования и их учредителей, Минздрав совместно с МОН разработали проект необходимых изменений в постановление №305. В частности, изменения предусматривают установление гибкого переходного периода на новые нормы питания в период с 1 сентября 2021 года до 1 января 2022 года.

«Учитывая это, на сегодняшний день отсутствуют правовые основания для осуществления мероприятий по государственному надзору (контролю) за соблюдением учебными заведениями и их учредителями новых норм питания, предусмотренных законодательством», - сказано в сообщении.

Напомним, 24 июня министр образования и науки Сергей Шкарлет заявил, что школы в рамках стандартов нового питания не обязаны использовать предложенную технологическую карту из 160 блюд, а могут формировать свое меню в соответствии с утвержденными стандартами.

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