В Юротделе УПЦ заявили, что глава ПЦУ фактически признал тайные захваты храмов УПЦ

В своем комментарии для прессы в Ивано-Франковске глава ПЦУ Епифаний фактически признал то, что продолжается процесс тайных перерегистраций религиозных общин Украинской Православной Церкви в пользу ПЦУ.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на law.church.ua, об этом заявил глава Юридического отдела УПЦ протоиерей Александр Бахов, комментируя высказывания главы ПЦУ о том, что «сейчас есть общины, которые постепенно присоединяются, но не афишируют это. Они принимают решения, подают на регистрацию, но боятся противодействия».

«Если при «вступлении» религиозной общины в ПЦУ ожидается противодействие, то это в первую очередь свидетельствует, что такое «присоединение» обычно происходит без согласия и ведома верующих и самой религиозной общины УПЦ. И это уже не переход, а рейдерский захват религиозной общины и храма», - отметил протоиерей Александр Бахов.

По мнению главы Юротдела УПЦ, тайные «переходы» - явный признак того, что реальные члены религиозной общины против изменения юрисдикции.

«Мы неоднократно фиксировали случаи, когда верующие религиозной общины узнавали о незаконной перерегистрации во время захвата храма. Также были случаи, когда настоятель подавал отчетность в государственные органы и там ему сообщали, что религиозная община УПЦ уже в ПЦУ, а он уже не руководитель», – рассказал он.

По словам юриста, в последние годы была распространена практика, когда решение о якобы переходе в ПЦУ принимали жители населенного пункта, которые не относятся к религиозной общине УПЦ на собрании территориальной общины, выдавая их за собрание прихода.

«Понимая, что реальные религиозные общины УПЦ не согласятся на переход и присоединения к ПЦУ, они это собрание проводят тайно, без ведома и участия верующих религиозной общины УПЦ. Таким образом, фальсифицируя протокол, они подают документы на регистрацию от имени религиозной общины УПЦ, которая даже не знает о таких решениях. А областная администрация на основании сфальсифицированных документов проводит перерегистрацию религиозной общины из УПЦ в ПЦУ, о чем верующие узнают постфактум. А дальше им ничего не остается, как идти в суд и защищать свое право на веру и храм юридически, а иногда отстаивать и физически», - объяснил протоиерей Александр.

Он выразил мнение, что именно по такой схеме в ПЦУ ожидают увеличение количества «присоединений» религиозных общин УПЦ к ПЦУ, а «чтобы верующие не имели возможности противодействовать этому беспределу, они все делают тайно, так сказать, не афишируя».

«Следует отметить, что участие представителей власти в этом звене играет важную роль. Ведь перерегистрация религиозной общины на основании сфальсифицированных документов делает их соучастниками в преступлении», – подытожил отец Александр.