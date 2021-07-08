Войти | Зарегистрироваться
12:55

пятница,
09 июля
Онлайн
"Лямбда": что известно о новом штамме коронавируса
Страна
"Лямбда": что известно о новом штамме коронавируса
Вакцина от COVID-19 в таблетках? В ближайшее время!
Жизнь
Вакцина от COVID-19 в таблетках? В ближайшее время!
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Политика

Медведчук: Никаких новых фактов и улик по моему делу у обвинения нет

09.07.2021 / 11:41
Даже проведя обыски в офисе партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» и у родственников народного депутата Украины, председателя Политсовета ОПЗЖ Виктора Медведчука, следствие не смогло найти улики или факты, дающие основания для продления политику домашнего ареста. Поэтому обвинение в качестве аргументов использовало в суде те же доводы, которые ранее были изложены в материалах подозрения.

Об этом Виктор Медведчук заявил, общаясь журналистами перед оглашением решения Печерского районного суда города Киева о продлении ему меры пресечения.

«Ничего нового не было. Перечислены те же обстоятельства, которые содержались в материалах подозрения. Они полностью воспроизведены сегодня в материалах, в соответствии с которыми прокуратура просит продлить срок домашнего ареста, как вы уже вчера слышали, до двух месяцев», – сообщил парламентарий.

Также он отметил, что никаких новых экспертиз по его делу обвинение не назначило.

«Они сказали, что необходимо назначить, а также провести уже назначенные экспертизы. О каких экспертизах идет речь, пока нам не известно, как минимум нам в материалах дела это не предъявляли», – сказал Виктор Медведчук.

Напомним, 7 июля Печерский районный суд города Киева принял решение о продлении сроков досудебного расследования по делу председателя Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука, которого Офис генерального прокурора обвиняет в государственной измене. А 8 июля весь день рассматривался вопрос о продлении политику меры пресечения, но вердикт Печерский райсуд огласил лишь утром 9 июля – домашний арест лидеру оппозиции продолжили еще на два месяца.

Ранее, комментируя выдвинутые обвинения, Виктор Медведчук подчеркнул, что незаконными являются все действия правоохранителей в отношении него, начиная с самого подозрения и заканчивая ходатайствами сотрудников Офиса генерального прокурора о продлении сроков следствия и меры пресечения.

«Как можно комментировать незаконные действия? Эти действия направлены на политическое преследование, незаконное уголовное преследование. Как, собственно говоря, и все собранные материалы, которые были изложены два месяца назад в подозрении, которые повторяются сейчас в ходатайствах органов прокуратуры, переданных в суд вчера по вопросу продления сроков следствия до 11 ноября, а сегодня ‒ продления меры пресечения», – сказал лидер ОПЗЖ.

Медведчук
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
9 июля
8 июля
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.