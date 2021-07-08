Войти | Зарегистрироваться
17:06

четверг,
08 июля
Онлайн
"Лямбда": что известно о новом штамме коронавируса
Страна
"Лямбда": что известно о новом штамме коронавируса
Вакцина от COVID-19 в таблетках? В ближайшее время!
Жизнь
Вакцина от COVID-19 в таблетках? В ближайшее время!
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

Митрополит Антоний рассказал о ценности свободы выбора в жизни

08.07.2021 / 16:46
Митрополит Антоний рассказал о ценности свободы выбора в жизни
Источник: Центр информации УПЦ
Митрополит Антоний напомнил, что человеку необходимо довериться Богу и обращать внимание на спасение своей души

Господь наделил человека свободой воли, Ему важен сознательный выбор и доверие.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на «ФОМА в Украине», об этом сказал управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Антоний (Паканич).

«Творец наделил нас свободой выбора и ждет от нас ответной любви, а не принудительного исполнения Своей воли. Да, Бог действительно один, как и Церковь одна. Церковь Христова, в Которой начало и конец. Ищущие успокаиваются именно в Ней, находя всю полноту и все ответы», - объяснил управделами УПЦ.

Он призвал использовать уготованное на земле время на «познание себя и Бога, а не на прогнозы, гадания, заглядывание вперед».

«Полное доверие Богу закрывает вообще все вопросы. Их просто не остается. Много талантливых людей потерялось в поиске Истины вне Христа… Христос по милости Своей избавил нас от необходимости переживать и тревожиться. Обилие времени на покаяние и никаких временных ограничений. В этих словах ответ на многочисленные вопросы, ключом к которым является доверие Богу», - сказал архиерей.

Митрополит Антоний напомнил, что человеку необходимо довериться Богу и обращать внимание на спасение своей души.

«Нужно перестать вмешиваться в судьбы других людей и не думать о том, что им уготовал Господь. Следует заниматься собой и своим спасением, идти за Христом и всецело доверять Ему. Надо расчищать свои авгиевы конюшни, а не видеть грязь в чужих», - подчеркнул архиерей.

Источник: Inpress.ua
УПЦ, митрополит Антоний
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
8 июля
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.