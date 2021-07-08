Митрополит Антоний рассказал о ценности свободы выбора в жизни

Господь наделил человека свободой воли, Ему важен сознательный выбор и доверие.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на «ФОМА в Украине», об этом сказал управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Антоний (Паканич).

«Творец наделил нас свободой выбора и ждет от нас ответной любви, а не принудительного исполнения Своей воли. Да, Бог действительно один, как и Церковь одна. Церковь Христова, в Которой начало и конец. Ищущие успокаиваются именно в Ней, находя всю полноту и все ответы», - объяснил управделами УПЦ.

Он призвал использовать уготованное на земле время на «познание себя и Бога, а не на прогнозы, гадания, заглядывание вперед».

«Полное доверие Богу закрывает вообще все вопросы. Их просто не остается. Много талантливых людей потерялось в поиске Истины вне Христа… Христос по милости Своей избавил нас от необходимости переживать и тревожиться. Обилие времени на покаяние и никаких временных ограничений. В этих словах ответ на многочисленные вопросы, ключом к которым является доверие Богу», - сказал архиерей.

Митрополит Антоний напомнил, что человеку необходимо довериться Богу и обращать внимание на спасение своей души.

«Нужно перестать вмешиваться в судьбы других людей и не думать о том, что им уготовал Господь. Следует заниматься собой и своим спасением, идти за Христом и всецело доверять Ему. Надо расчищать свои авгиевы конюшни, а не видеть грязь в чужих», - подчеркнул архиерей.