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На Волыни освятили новый храм УПЦ, построенный вместо захваченного активистами ПЦУ

08.07.2021 / 11:57
На Волыни освятили новый храм УПЦ, построенный вместо захваченного активистами ПЦУ
Источник: Центр информации УПЦ
Чин освящения и первую Божественную литургию в новом храме совершил архиепископ Волынский и Луцкий Нафанаил (Крикота) в день праздника Рождества Иоанна Предтечи

В Волынской области в селе Броница освящен новый храм Украинской Православной Церкви.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу епархии, храм в честь иконы Божией Матери «Скоропослушница» построенный вместо захваченного активистами ПЦУ.

Чин освящения и первую Божественную литургию в новом храме совершил архиепископ Волынский и Луцкий Нафанаил (Крикота) в день праздника Рождества Иоанна Предтечи.

Священнослужители и верующие помолились о мире в Украине и единстве мирового Православия, а также о прекращении эпидемии.

После Литургии владыка Нафанаил отметил активных прихожан церковными наградами и поздравил верующих Броницы с праздником.

Как сообщалось ранее, в Закарпатской области освящены новые часовни Украинской Православной Церкви.

Источник: Inpress.ua
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