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Суд отпустил под ночной домашний арест экс-министра Рудьковского

08.07.2021 / 10:54
Печерский районный суд Киева отпустил под ночной домашний арест экс-министра транспорта и связи Николая Рудьковского, подозреваемого в организации похищения и пытках главы компании "Нафтогазвыдобування", народного депутата (фракция "Слуга народа") Олега Семинского в 2012 году.

"Печерский районный суд по ходатайству адвоката изменил меру пресечения Рудьковскому на домашний арест в ночное время суток", - сообщили  в Офисе генерального прокурора.

Ранее апелляционный суд применил в отношении Рудьковского меру пресечения в виде содержания под стражей до 22 июля 2021 года, подозреваемый был взят под стражу в зале суда.

Как сообщалось, 25 февраля Служба безопасности Украины сообщила, что правоохранители раскрыли похищение бывшего руководителя частной газодобывающей компании "Нафтогазвыдобування", народного депутата (фракция "Слуга народа") Олега Семинского, которое произошло еще в 2012 году.

В рамках производства уведомлены о подозрении пять лиц, причастных к указанным преступлениям по ст.127 (истязание), 146 (похищение человека) и 189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины.

Экс-министру транспорта и связи (2006-2007 гг.) Николаю Рудьковскому вручили подозрение как организатору похищения главы "Нафтогазвыдобування", народного депутата (фракция "Слуга народа") Олега Семинского в 2012 году.

Подозрение выдвинуто по ч.3 ст. 27 ч.3 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), ч. 3 ст. 27 ч. 2. ст. 127 (пытки), ч.3 ст. 27 ч.4 ст. 189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины.

Семинского похитили в феврале 2012 года. Злоумышленники устроили подставное ДТП, после чего схватили его и в течение трех лет удерживали.

После похищения руководителя "Нафтогазвыдобування" между его бизнес-партнерами начался конфликт из-за распределения акций компании.

В мае 2015 года похитители отпустили Семинского.

Источник

домашний арест, Рудьковский
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