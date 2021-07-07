Главному сопернику Лукашенко дали 14 лет колонии

Об этом сообщают провластное издание БЕЛТА со ссылкой на решение Верховного суда от 6 июля, Telegram-канал Виктора Бабарико, РИА Новости в Telegram

Прямая речь судьи Игоря Любовицкого: "По совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний окончательно Бабарико назначить 14 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии в условиях усиленного режима со штрафом в размере 5 тысяч базовых величин, с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей на срок 5 лет".

Дословно из Telegram-канала Виктора Бабарико: "Виктор Бабарико единственный из фигурантов дела Белгазпромбанка не признал вину, потому что ничего противозаконного не совершал. Это в своих речах во время прений сторон доказали и адвокаты".

Оппозиция считает, что Бабарико дали 14 лет колонии за то, что он хотел стать президентом Беларуси.

Отмечается, что 6 июня под судом собралось много людей, которые хотели поддержать Бабарико, но в зал смогли попасть не все желающие.

По словам защити Бабарико, апелляционного обжалования оппозиционер лишен, поэтому приговор в ближайшее время обжалуют в порядке надзора. Также будут ставить вопрос о нарушении прав политика перед комитетом по правам человека ООН.

Напомним: Бабарико задержали 18 июня 2020 года. Его обвинили в коррупции и уклонении от уплаты налогов. Его сын Эдуард Бабарико, которого также обвиняют в экономических преступлениях, также находится в тюрьме. При этом ни отец, ни сын своей вины не признали, а правозащитники присвоили им статус политзаключенных.

Суд над топ-менеджерами Белгазпромбанка начался 17 февраля. Дело рассматривал Верховный суд. Государственный обвинитель просил суд приговорить Бабарико к 15 годам лишения свободы.

По версии следствия, Бабарико и его помощники "систематически получали взятки с 2004 года как организованная группа". Всего за это время, как утверждает обвинение, корпоративные клиенты выплатили им более 30 миллионов белорусских рублей (более 11 миллионов долларов).

Бабарико называли наиболее реальным соперником Лукашенко на выборах 2020 года. В итоге его к выборам не допустили.

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