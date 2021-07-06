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Митрополит Антоний объяснил, для чего человеку в жизни посылаются другие люди

06.07.2021 / 11:15
Митрополит Антоний объяснил, для чего человеку в жизни посылаются другие люди
Источник: Центр информации УПЦ
Управделами УПЦ отметил, что каждый посланный в жизнь человек – это возможность увидеть себя и свои страсти со стороны.

Каждый посланный в жизнь человек – это возможность увидеть себя и свои страсти со стороны.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, об этом сказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич) на Ютуб канале «Витражи».

Митрополит Антоний привел слова Пастернака: «Все люди, посланные нам, – это наше отражение. И посланы они для того, чтобы смотря на этих людей, исправляли свои ошибки, и когда их исправляем, эти люди либо тоже меняются, либо уходят из нашей жизни».

«В других видим то, что есть в нас самих. Если осуждаем человека за какую-то провинность, нужно задуматься, не совершаем ли то, за что осуждаем, сами», - сказал владыка.

Управделами УПЦ отметил, что каждый посланный в жизнь человек – это возможность увидеть себя и свои страсти со стороны.

«Порой тяжело отследить у себя какую-то черту и специально посылаются люди с аналогичной проблемой. Когда поборем с помощью Божией ту или иную страсть, перестанем ее замечать и в окружающих, как минимум перестанем остро и резко реагировать на нее, появятся снисхождение и сострадание», - считает архиерей.

«Изменись сам, и мир изменится вокруг тебя – золотое правило мироздания. Меняясь и совершенствуясь, меняются и люди, окружающие нас, или вовсе исчезают из нашей жизни», - заключил митрополит Антоний.

Источник: Inpress.ua
УПЦ, митрополит Антоний
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