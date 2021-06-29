Войти | Зарегистрироваться
16:45

вторник,
29 июня
Онлайн
Вакцина от COVID-19 в таблетках? В ближайшее время!
Жизнь
Вакцина от COVID-19 в таблетках? В ближайшее время!
Цифровая среда – это опасно для психики школьника
Страна
Цифровая среда – это опасно для психики школьника
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

Митрополит Антоний рассказал, что такое смирение

29.06.2021 / 15:30
Митрополит Антоний рассказал, что такое смирение
Источник: Центр информации УПЦ
Управделами УПЦ подчеркнул, что смирение возникает из доверия Богу

Смирение возникает из доверия Богу.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на kp.ua, об этом сказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич).

Митрополит отметил, что ключ к смирению — «в правильном отношении к себе, окружающим, миру; если человек «нащупает» тот единственно верный алгоритм, способ проживания, общения, взаимодействия, он будет спокоен и счастлив».

«Все подсказки и прямые указания, как этого достичь, есть в Священном Писании. Они многогранны и разнообразны. От простых повелительных указов до скрытых, завуалированных советов и наставлений, которые требуют напряжения ума, сердца, внимания для понимания их. При этом каждый может найти сказанное лично для него», — продолжил архиерей.

«И эта универсальность Писания позволяет абсолютно всем людям погрузиться в его Божественную стихию — каждому на свою глубину. Как на море: кто умеет хорошо плавать — уплывает далеко от берега, ищет глубину; кто пока не научился или не хочет учиться — остаётся на мели и барахтается там», — провёл параллель владыка.

Управделами УПЦ подчеркнул, что смирение возникает из доверия Богу. «Чем больше доверия Богу, тем смиреннее человек. Смирение — это полный отрыв от себя, своих возможностей, планов, установок. Существует только один план — во всём и всегда доверять Богу, верить в Его благое руководство и святую волю. Это сделать и легко, и очень трудно одновременно. Легко тем, кто полностью «перезагрузится» на спасительную волну. Это требует волевого усилия и искреннего желания. Тот же, кто будет держаться за старое, хоть в малом, тот будет постоянно мучиться и страдать. Здесь не может быть полумер. Или жизнь по новым правилам с Богом, по Его воле, или жизнь по своей воле и своему желанию», — подчеркнул архиерей.

По его словам, кто не делает этот решающий, судьбоносный выбор, а пытается выбрать что-то среднее, «тот пожинает плоды своего упрямства и своеволия; и винить в этом будет некого — только себя самого».

«Смиренная душа — успокоившаяся, не мятущаяся душа», — добавил митрополит Антоний и в завершение привёл слова преподобного Силуана Афонского: «Смиренная душа исполнена любви и не ищет первенства, но всем желает добра и всем бывает довольна».

Источник: Inpress.ua
упц, митрополит Антоний
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
29 июня
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.