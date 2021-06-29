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Премьер Швеции уходит в отставку после вотума недоверия

29.06.2021 / 14:23
Премьер-министр Швеции Стефан Левен заявил, что уходит в отставку. Ранее парламент Швеции впервые в истории страну вынес премьер-министру вотум недоверия.

Об этом сообщает Reuters.

Левену дали срок до полуночи понедельника, чтобы либо уйти в отставку, либо назначить внеочередные выборы после того, как он проиграл вотум доверия 21 июня, когда Левая партия отказалась от поддержки. Левен надеялся найти новую поддержку в парламенте, чтобы добиться своего переназначения.

"Я попросил уволить меня от должности премьер-министра. Это самое сложное политическое решение, которое я когда-либо принимал", - заявил премьер Швеции.

У спикера парламента Швеции Андреаса Норлена теперь будет до четырех попыток найти нового премьер-министра с достаточной поддержкой законодателей. Если ему это не удастся, должны быть назначены внеочередные выборы, что произойдет чуть более чем за год до запланированных выборов в сентябре 2022 года.

Они должны состояться в любом случае, что означает, что любая новая администрация будет недолгой.

Источник

премьер, отставка, Швеция
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