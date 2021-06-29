WP: Разведка США подозревает Россию в акустических атаках на Кубе в 2017 году

Об этом сообщил The Washington Post - высокопоставленный чиновник администрации

Дословно: "Куба отрицает ответственность за неустановленные черепно-мозговые травмы, причина которых до сих пор не установлена. После сообщений о подобных случаях в Китае, России и даже в Штатах, сотрудники американской разведки теперь заявляют, что они подозревают, что в этом виновата Россия, возможно, за счет использования микроволн или других форм направленной энергии".

Сообщается, что ожидаются новые раунды расследований.

Напомним: в 2017 году Госдепартамент США заявил, что рассматривает возможность закрытия посольства на Кубе через загадочные симптомы, среди которых тошнота, головокружение и временная потеря слуха или памяти, наблюдались в 19 дипломатов из США.

Сообщалось, что для причинения симптомов использовали "звуковые атаки".

Тогдашний президент США Дональд Трамп заявил, что именно правительство Кубы ответственен за атаки.

Подробный медицинский отчет об акустических атаки появился в марте 2018 года.

В 2018 году американский ученый Алан Фрей, который длительное время работал консультантом ряда федеральных органов власти, предположил, что микроволновые атаки на дипломатов США Куба организовала с участием России. Москва, по мнению Фрея, заинтересована в подрыве кубинско-американских отношений, которые начали улучшаться.

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