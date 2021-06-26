В УПЦ канонизировали игуменью Троицкого Корецкого монастыря XVII века

На Ровенщине в Корецком ставропигиальном женском монастыре верующие Украинской Православной Церкви почтили чудотворную икону Божией Матери «Споручница грешных».

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на rivne.church.ua, за праздничным богослужением совершили чин прославления новой святой – игуменьи Серафимы, княжны Корецкой.

По традиции было оглашено решения Священного Синода УПЦ по установлению почитания святой и зачитано ее житие. Затем новопрославленной святой спели тропарь, кондак и величание.

Как сообщалось ранее, решение о канонизации игуменьи Серафимы Священный Синод УПЦ принял 6 декабря 2019 года.

После литургии архиереи, духовенство и верующие прошли крестным ходом с Корецкой чудотворной иконой Богородицы и иконой преподобной Серафимы.

*** Игумения Серафима Корецкая (в миру княжна Корецкая) - основательница и первая игуменья Корецкого Воскресенского монастыря на Волыни в первой половине XVII века.

Во время её игуменства, в 1622-м, в обитель была перенесена чудотворная Корецкая икона Божией Матери «Споручница грешных» — этот лик и Плащаницу Богородицы (бывшие семейные реликвии рода Корецких) предложил забрать в монастырь принявший католичество брат матушки князь Ян-Карл.

Известно, что матушка была знакома с преподобным Иовом Почаевским. В 1628 году святой, возвращаясь в Почаевский монастырь из Киева, три дня пробыл в Корецкой обители, где совершал богослужения и беседовал с сёстрами.