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В Киеве Предстоятель УПЦ освятил накупольные кресты для Троицкого собора

25.06.2021 / 20:50
В Киеве Предстоятель УПЦ освятил накупольные кресты для Троицкого собора
Источник: Центр информации УПЦ
Строительство Свято-Троицкого собора происходит благодаря поддержке МБФ Вадима Новинского в честь «Покрова Пресвятой Богородицы»

В Киеве Блаженнейший Митрополит Онуфрий освятил накупольные кресты для Свято-Троицкого собора.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, храм строится в центре столицы возле НСК «Олимпийский» уже несколько лет на месте разрушенного в 1931 году, и полностью воспроизводит масштабный дореволюционный проект.

«Строится на месте разрушенного храма, который начали строить в начале ХХ века. Достроить его через военные и революционные события не смогли, и он был еще до войны разрушен. Храм строится по тому же проекту, но с учетом нынешних реалий», – рассказывал настоятель храма протоиерей Константин Курбанов.

При храме также запланировано возведение культурно-просветительского центра. 38 соток под строительство центра с храмом Киевсовет выделил в июле 2011 года. В том же году 25 сентября на месте разрушенного храма была отслужена первая Божественная литургия.

Блаженнейший Митрополит Онуфрий поблагодарил протодиакона Вадима Новинского и всех тех, кто трудится над возведением величественного собора и назвал эту работу «жертвой, угодной Богу». Строительство Свято-Троицкого собора происходит благодаря поддержке МБФ Вадима Новинского в честь «Покрова Пресвятой Богородицы».

Источник: Inpress.ua
УПЦ, Митрополит Онуфрий
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