Войти | Зарегистрироваться
21:18

пятница,
25 июня
Онлайн
Вакцина от COVID-19 в таблетках? В ближайшее время!
Жизнь
Вакцина от COVID-19 в таблетках? В ближайшее время!
Цифровая среда – это опасно для психики школьника
Страна
Цифровая среда – это опасно для психики школьника
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

Предстоятеля УПЦ поздравили Православные Церкви из разных уголков мира

25.06.2021 / 20:35
Предстоятеля УПЦ поздравили Православные Церкви из разных уголков мира
Источник: Центр информации УПЦ
Предстоятель Русской Православной Церкви Святейший Патриарх Кирилл в своем приветственном слове отметил родительскую заботу Предстоятеля Украинской Православной Церкви об архипастырях, священниках и многомиллионной пастве

Предстоятели и представители Поместных Православных Церквей поздравили Предстоятеля Украинской Православной Церкви с днем ангела.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на сайт Синодального отдела внешних церковных связей, 25 июня, в день памяти преподобного Онуфрия Великого, Предстоятели и представители Поместных Православных Церквей присылают поздравления Блаженнейшему Митрополиту Онуфрию с Днем тезоименитства и 50-летием со дня монашеского пострига.

Предстоятель Русской Православной Церкви Святейший Патриарх Кирилл в своем приветственном слове отметил родительскую заботу Предстоятеля Украинской Православной Церкви об архипастырях, священниках и многомиллионной пастве.

«Вы неустанно призываете людей к выполнению евангельских заповедей, напоминаете о важности хранить верность каноническому Православию», - подчеркнул Патриарх.

Католикос-Патриарх всея Грузии Илия ІІ пожелал Митрополиту Онуфрию здоровья и духовной радости для дальнейшего самоотверженного служения Богу и народу.

Сербский Патриарх Порфирий написал о подвиге преподобного Онуфрий Великого и пожелал, что бы святой укрепил Предстоятеля УПЦ в духовной силе и телесном здоровье.

Предстоятель Польской Православной Церкви Митрополит Варшавский Савва в поздравлении пожелал Митрополиту Онуфрию мира и добра на каждый день жизни. «В духе братской любви желаю, чтобы Господь Его молитвами, даровал Вам здоровья и Свои богатые милости, которые помогут Вашим всесторонним трудам во славу Святой Украинской Православной Церкви и всего Православия», - сказал он.

Предстоятель Православной Церкви в Америке Архиепископ Вашингтонский, Митрополит всей Америки и Канады Тихон в приветственном слове написал: «Обращаясь к преподобного Онуфрия Великого, молитвенно просим его ходатайства за Вас и возглавляемую Вами Украинскую Православную Церковь, чтобы Христос добавил милость Свою к Вам, епископату, клиру и всей пастве».

Представитель Антиохийской Церкви митрополит Филипопольський Нифон пожелал Предстоятелю УПЦ крепкого здоровья, духовной радости и всесильной помощи Божией в сложном святительском служении во славу Святой Православной Церкви и для блага народа Божия.

Представитель Иерусалимской Церкви митрополит Вострский Тимофей в поздравлении отметил, что молится Господу, что бы укреплял Митрополита Онуфрия в ответственном и трудном служении во времена тяжелых испытаний для Церкви и Ее верующих.

Митрополит Минский и Заславский Вениамин пожелал Блаженнейшему, что бы Господь сохранил в добром здравии и послал дары Святого Духа, «чтобы Вы еще много лет совершали Первосвятительское служение во славу Божию».

Источник: Inpress.ua
УПЦ, Митрополит Онуфрий, поместные церкви
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
25 июня
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.