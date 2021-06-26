Войти | Зарегистрироваться
14:03

суббота,
26 июня
Онлайн
Вакцина от COVID-19 в таблетках? В ближайшее время!
Жизнь
Вакцина от COVID-19 в таблетках? В ближайшее время!
Цифровая среда – это опасно для психики школьника
Страна
Цифровая среда – это опасно для психики школьника
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

Священник УПЦ объяснил, что такое День тезоименитства

26.06.2021 / 13:40
Священник УПЦ объяснил, что такое День тезоименитства
Источник: Центр информации УПЦ
Отец Андрей отметил, что две духовных сущности находятся всегда рядом – Ангел Хранитель и святой покровительствующий

В Неделю Всех святых каждый православный христианин празднует именины, или день тезоименитства.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом рассказал священник Андрей Чиженко в комментарии для портала «Православная жизнь».

«У каждого есть свой небесный покровитель. Их два – святой Ангел Хранитель и святой человек, живший когда-то, достигший святости, умерший и вошедший в Царствие Небесное. Теперь этот святой человек, соименный нам, берет за нас перед Богом ответственность защищать нас, оберегать от всякого зла и направлять по жизни на пути духовного развития», — объяснил священник.

Отец Андрей отметил, что две духовных сущности находятся всегда рядом – Ангел Хранитель и святой покровительствующий.

«Нужно каждодневно молиться им и особо почитать их дни памяти, желательно участвуя в Литургии и причащаясь Тела и Крови Христовых. Можно также отслужить в честь своих небесных покровителей благодарственный молебен, прочитать им акафист, молитву», — подчеркнул он.

В завершении, священник напомнил, что боятся нужно только греха, «чтобы не превратить душу в кучу греха, в которую по причине нераскаянности и неисправляемости не войдет благодать Святого Духа и не приблизятся к ней наши небесные покровители».

Источник: Inpress.ua
УПЦ, тезоименитство
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
26 июня
25 июня
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.