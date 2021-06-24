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На Кировоградщине освящена часовня УПЦ и мемориал погибшим воинам Великой Отечественной

24.06.2021 / 12:05
На Кировоградщине освящена часовня УПЦ и мемориал погибшим воинам Великой Отечественной
Источник: Центр информации УПЦ
Митрополит Иоасаф совершил заупокойную литию по усопших воинах, вспомнил подвиги военнослужащих, участников ВОВ, и возложил цветы к мемориалу

В Кировоградской области освящена часовня Украинской Православной Церкви и памятный мемориал на месте захоронения погибших воинов Великой Отечественной войны.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на страницу Кировоградской епархии в Фейсбук, часовню в честь святого великомученика Георгия Победоносца и мемориал освятил митрополит Иоасаф (Губень).

Часовня была возведена трудами и стараниями мецената Виктора Лозинского и территориальной общины Подвысокого.

Митрополит Иоасаф совершил заупокойную литию по усопших воинах, вспомнил подвиги военнослужащих, участников ВОВ, и возложил цветы к мемориалу.

Как сообщалось ранее, 22 июня в столичном Парке Вечной Славы управделами УПЦ митрополит Антоний почтил память погибших в годы войны.

Источник: Inpress.ua
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