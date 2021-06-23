Верующие УПЦ на велосипедах преодолеют 700 км из Киева в Святогорскую лавру

Верующие Украинской Православной Церкви в сентябре отправятся в велопаломничество из столицы в Святогорскую лавру.
Как сообщает Центр информации УПЦ, велопаломничество проводится по благословению Предстоятеля Украинской Православной Церкви Митрополита Онуфрия.
Велосипедный крестный ход стартует 29 сентября из Киева, а завершится 5 октября в Святогорске.
Начало паломничества запланировано с посещения Свято-Успенской Киево-Печерской лавры. Ежедневно православные велосипедисты будут проезжать около 100 километров. Во время семидневного паломничества запланирован один день отдыха в Полтаве, а также посещение Яготина, Харькова, Изюма, Святогорска.
«На маршруте пробега мы посетим: Киево-Печерскую и Святогорскую лавры, старинные и новые храмы и монастыри. Побываем на экскурсиях по городам Яготин, Полтава, Харьков, Изюм, Святогорск и др. Во время велопаломничества будут совершаться ночные литургии, по желанию будет возможность причаститься», – поделились организаторы.
На всем маршруте будут организованы питание и ночлег, а также сопровождение машины технической помощи, куда можно будет сложить вещи.
Во время пути паломники будут останавливаться в разных монастырях и храмах УПЦ, где смогут помолиться, причаститься и поклониться святыням.
Финиш запланирован в Святогорской лавре 5 октября. Организаторы отмечают, что участникам очень желательно иметь опыт прохождения на велосипеде дистанции 100 км в день.
Узнать подробности и присоединиться можно здесь.
Как сообщалось ранее, в начале июня верующие Украинской Православной Церкви на велосипедах преодолели 450 км из Киева в Почаев.
Велопаломничество святынями Украины стартовало 1 июня от киевского храма преподобного Феодора Освященного.
Ежедневно участники велопробега преодолевали более 100 километров.
В паломничестве приняли участие пять священников, пономари, хористы, которые молились на ночных литургиях во время посещения монастырей.
По дороге верующие посетили святыни Украины - женский монастырь в честь святой Анастасии Римляныни в городе Житомир, Троицкий женский монастырь в Корце, храм в честь великомученика Георгия Победоносца в городе Дубно, храм Иоанна Предтечи в селе Большие Млынивци Тернопольской области.