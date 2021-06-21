Митрополит Онуфрий рассказал, как человеку сохранить в себе образ Троицы

Человек имеет разум (образ Бога Отца), который имеет свойство постоянно рождать мысль (образ Бога Сына), а мысль несет с собой энергию, силу (образ Духа Святого).

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, об этом сказал Митрополит Онуфрий в проповеди в день Святой Троицы.

Предстоятеля УПЦ сказал, что ярким неживым творением Божьим в мире, который носит на себе печать Троического Божества, является солнце.

«Солнце – это раскаленный шар, от которого отходят лучи света, освещают землю и все творения Божии. От солнечного света идет тепло, все согревает и дает силу для плодородия, для жизни. Мы говорим: «Солнце светит. Солнце греет. Солнце взошло». Одно солнце, а имеет три действа. Как Бог: Отец, Сын Божий и Святой Дух, – Триединый», – провел такую ​​аналогию архипастырь.

Как отметил Блаженнейший, образ Святой Живоначальной Троицы носит на себе каждый человек.

«Каждый человек имеет разум (образ Бога Отца), который имеет свойство постоянно рождать мысль (образ Бога Сына). А мысль несет с собой энергию, силу (образ Духа Святого)», – отметил владыка и заметил о силе мысли: «И мы управляем своими мыслями, как, например, управляем своими детьми или кем-то другим. Мы говорим ребенку: «Не делай этого», – и ребенок не делает. То есть наши мысли имеют силу».

В то же время Предстоятель предостерег, что наши мысли могут иметь как положительную, так и отрицательную силу.

«Если мы «кормим» себя Словом Божьим, наполняем ум Словом Божьим, то у нас рождаются такие мысли, несущие с собой положительную энергию, которая все вокруг освещает и несет радость. А если человек наполнен злом, то его разум рождает злые мысли, несущие злую энергию, которая отравляет все вокруг», – пояснил Митрополит Онуфрий и призвал жить так, чтобы для нас всегда и везде «упованием нам был Небесный Отец, прибежище Сын Божий, а покровом Дух Святой».