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На Кировоградщине Предстоятель УПЦ прославил святых Александрийской епархии

21.06.2021 / 16:55
На Кировоградщине Предстоятель УПЦ прославил святых Александрийской епархии
Источник: Центр информации УПЦ
По традиции были оглашены решения Священного Синода УПЦ по установлению почитания святых и зачитаны их жития

На Кировоградщине 21 июня состоялась канонизация священномучеников Александра, Василия, Иакова, Феодора и святой блаженной исповедницы Иулитты.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, в Покровском кафедральном соборе Александрии Божественную литургию и прославление местночтимых святых совершил Предстоятель УПЦ Блаженнейший Митрополит Онуфрий.

По традиции были оглашены решения Священного Синода УПЦ по установлению почитания святых и зачитаны их жития. Затем новопрославленным святым спели тропарь, кондак и величание.

Как сообщалось ранее, решение о канонизации блаженной Иулитты Священный Синод УПЦ принял 3 апреля 2019 года, священномучеников - 9 декабря 2020 года.

Блаженная Иулитта Педан родилась 28 июля 1885 года в селе Петрово (сейчас Кировоградская область). Вышла замуж за Кирилла Педана, стала матерью четырёх детей. С 1930-го по 1939 года её забирали на допросы и в тюрьму 12 раз. Последний арест закончился судом и приговором от 11 июня 1940 года к 8-ми годам тюрьмы за «организацию религиозной секты». Вскоре Иулитту направили в Херсонскую больницу для душевнобольных. Всё время подвижница продолжала молиться и проявлять заботу о людях, обращавшихся к ней за помощью и советом.

Умерла святая 8 апреля 1955 года. 17 мая 2019 года состоялось обретение мощей святой. Сейчас они находятся в Свято-Покровском соборе в городе Александрия.

Иерей Иаков Илличевский родился в семье псаломщика в Херсоне. 6 мая 1919 года принял мученическую смерть от рук местных большевиков и был похоронен возле храма в честь великомученика Феодора Тирона поселке Новая Прага, в котором служил. Летом 2020 года были обретены его мощи.

Иерей Василий Слотвинский в 1877 году окончил Одесскую семинарию. Служил на Кировоградщине. 6 мая 1919 года принял мученическую смерть.

Иерей Феодор Статкевич обучался в Одесской духовной семинарии. В 1894 году был рукопололжён в сан священника и направлен служить в Сретенский храм в село Павлыш на территории нынешней Кировороградской области. С 1897 года служил настоятелем в Богоявленской церкви в селе Богоявленск. Во время Первой мировой войны с 1915 года отец Феодор вместе со священником Илией Генкиным являлся активным членом комитета помощи беженцам. Благодаря их трудам были открыты соответствующие попечительства в селах Онуфриевское и Богоявленское. Был убит большевиками 12 апреля 1919 года при совершении погребения.

Иерей Александр Балануца в декабре 1913 года был определён настоятелем Михайловского храма села Ивановка на территории Кировоградщины. Умер от рук большевиков 27 августа 1919 года.

*Канонизация — это действие, посредством которого Церковь подтверждает святость того или иного подвижника, тем самым «узаконивая» его почитание в народе.

Источник: Inpress.ua
УПЦ, Митрополит Онуфрий, святые, Александрия
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