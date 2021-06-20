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Троица в Киево-Печерской лавре: Митрополит Онуфрий, радость праздника и коленопреклонные молитвы

20.06.2021 / 16:36
Троица в Киево-Печерской лавре: Митрополит Онуфрий, радость праздника и коленопреклонные молитвы
Источник: Центр информации УПЦ
Эти особенные коленопреклоненные молитвы читаются в Церкви один раз в год

В Киево-Печерской лавре верующие Украинской Православной Церкви отметили праздник Святой Живоначальной Троицы.

Как сообщает Центр информации УПЦ, Божественную литургию на площади перед Успенским собором возглавил Блаженнейший Митрополит Онуфрий.

За богослужением была вознесена сугубая молитва о прекращении эпидемии коронавируса, о врачах и выздоровлении больных.

После чтения Евангелия Предстоятель обратился к верующим с проповедью.

«Каждый человек носит образ Святой Живоначальной Троицы. Бог один, но имеет три действия: Отец, Сын и Святой Дух. Каждый человек имеет на себе образ Троического Божества. Каждый человек имеет разум, а разум имеет свойство порождать мысли, а мысли несут с собой силу, энергию. Энергия наших мыслей может быть и положительной, и отрицательной. Если мы наполняем себя Словом Божьим, то наши мысли несут в себе положительную, светлую энергию, которая освящает все вокруг и несет радость. Если человек наполнен злом, то его разум рождает злые мысли, которые отравляют человека и все вокруг. Святая Церковь призывает нас к тому, чтобы у нас всегда и везде упованием был Небесный Отец, прибежищем - Сын Божий, а покровом - Дух Святой. Троице Святая, слава Тебе!», - сказал Митрополит Онуфрий.

После Божественной литургии Предстоятель УПЦ возглавил вечернее богослужение (по церковному уставу относится к следующему дню - Святого Духа, - ред.), на котором были прочитаны три молитвы, составленные святителем Василием Великим в IV веке.

Эти особенные коленопреклоненные молитвы читаются в Церкви один раз в год.

В 1-й молитве православные христиане исповедуют пред Отцем Небесным грехи и просят Его милости ради великой жертвы Сына Его, Господа нашего Иисуса Христа. Во 2-й молитве просят о даровании Божественнаго Духа. В 3-й молитве просят Господа, «сошедшего во ад и сокрушившего силу диавола, упокоить усопших отцев и братьев в месте светле, в месте злачне, в месте покойне». В день Троицы, по традиции, храмы украшены зеленью, ветвями деревьев, цветами. Священнослужители надевают облачения зеленого цвета. Верующие приходят в церкви с зеленью, которую потом приносят в свои дома.

Источник: Inpress.ua
УПЦ
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