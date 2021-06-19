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В УПЦ рассказали, почему на Троицу в храмах читают коленопреклоненные молитвы

19.06.2021 / 15:40
В УПЦ рассказали, почему на Троицу в храмах читают коленопреклоненные молитвы
Источник: Центр информации УПЦ
С этого дня впервые после праздника Пасхи Церковным Уставом полагается совершать земные поклоны

Коленопреклоненные молитвы содержат прошения о милости Божией, о ниспослании Духа Святого, а также об упокоении умерших.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом рассказал преподаватель Киевской духовной академии Андрей Музольф в комментарии для портала «Православная жизнь».

«Особенностью богослужения в день Пятидесятницы является то, что сразу же после Литургии совершается великая вечерня, за которой читаются три особых молитвы святителя Василия Великого с коленопреклонением», — напомнил преподаватель КДАиС.

Он отметил, что именно с этого дня впервые после праздника Пасхи Церковным Уставом полагается совершать земные поклоны.

«Коленопреклоненные молитвы содержат прошения о милости Божией, о ниспослании Духа Святого, а также об упокоении умерших. Эти молитвы имеют свое особое символическое значение. Они введены в богослужение для того, чтобы сохранить и утвердить верующих в смиренном состоянии, а также сделать их способными, по примеру апостолов, к принятию бесценных даров благодати Божией, — подчеркнул Андрей Музольф.

Источник: Inpress.ua
УПЦ, Троица
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