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На Закарпатье в монастыре УПЦ несколько месяцев мироточит икона Богородицы

17.06.2021 / 17:56
На Закарпатье в монастыре УПЦ несколько месяцев мироточит икона Богородицы
Источник: Центр информации УПЦ
Владыка уже дважды менял вату изнутри, насквозь пропитанную миром

На Мукачевщине в Селецком Иоанно-Богословском мужском монастыре Украинской Православной Церкви с марта мироточит икона Пресвятой Богородицы «Призри на смирение».

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на pravlife.org, впервые мироточение заметили в монастыре 29 марта во время пения акафиста. 

Факт мироточения засвидетельствовал митрополит Мукачевский и Ужгородский Феодор.

«Владыка уже дважды менял вату изнутри, насквозь пропитанную миром. Миро даже проливается на киот, поэтому вата проложена и на нем, и меняется почти через день. По благословению архиерея мы собираем ее, делим на небольшие кусочки, чтобы всем хватило, раскладываем по плотно закрывающимся пакетикам и раздаем верующим: в больницы люди берут или себе в дома, как святыню, потому что вата пропитана миром», - поделился наместник Селецкого монастыря архимандрит Агапит (Шпиняк).

Он рассказал, что оригинал иконы Божией Матери «Призри на смирение», с которой написана икона в Селецком монастыре, находится в Введенском мужском монастыре Киева. Она известна тем, что отразилась на стекле киота без помощи рук человеческих.

«Мироточение – это чудо Божие. В Православной Церкви достаточно признания этого факта архиереем. В Селецком монастыре факт мироточения иконы был засвидетельствован владыкой сразу. Необыкновенный запах мира, который разливается от иконы, невозможно описать простыми словами», - подчеркнул архимандрит Агапит.

Он рассказал, как относиться к чуду мироточения.

«Сейчас очень трудное время для Церкви, государства. И каждый верующий человек, который имеет свои надежды и предпочтения, сталкивается с грехом, борется с ним, чтобы получить венец Царствия Небесного. Мы ищем, ошибаемся, спотыкаемся, а потом приходим и видим то, что делает Матерь Божия - являет утомленному, растерянному, неуверенному человеку Свою любовь, защиту, поддержку. Что это как не благодать Божия? И она ощутима не только в обители, где находится мироточивая икона, но и за ее пределами», - отметил наместник.

Архимандрит Агапит рассказал об исцелениях по молитвам к чудотворному образу.

«Сейчас свидетельства о помощи и исцелениях вносятся в епархии в специальный журнал - чтобы все мы помнили о благодати Царицы Небесной. Также мы должны понимать, что помощь приходит к тому человеку, который всем сердцем обращается к Богу и просит о ней», - подытожил наместник Селецкого монастыря.

Источник: Inpress.ua
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