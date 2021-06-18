Войти | Зарегистрироваться
15:34

пятница,
18 июня
Онлайн
Вакцина от COVID-19 в таблетках? В ближайшее время!
Жизнь
Вакцина от COVID-19 в таблетках? В ближайшее время!
Цифровая среда – это опасно для психики школьника
Страна
Цифровая среда – это опасно для психики школьника
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Политика

Российские хакеры используют Украину для подготовки атак на США - Офис президента

18.06.2021 / 15:14
Российские хакеры, прежде чем совершить кибератаку на США, отрабатывают свои действия на объектах Украины. К такому мнению пришли эксперты.

Об этом заявили в Офисе президента Украины.

Контролируемые Россией киберпреступники, совершая атаки на Украину, отрабатывают тактики, которые затем применяют во время кибератак на Соединенные Штаты.

"По мнению экспертов, российские хакеры используют Украину как тестовую площадку для отработки подобных тактик с целью атаки на США", - сказали в ОП.

В последнее время на США был совершен целый ряд кибератак. Предварительно, к этим кибернападениям причастны хакеры, которые действовали с территории России. В частности, хакерская группировка заблокировала работу крупнейшего американского нефтепровода Colonial Pipeline. Чтобы возобновить его работу, руководство трубопровода заплатило хакерам выкуп.

Напомним, в марте 2021 в Совете нацбезопасности и обороны заявили, что Россия осуществила кибератаку на Украину в ответ на введение санкций.

Источник

США, кибератаки, Российские хакеры
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
18 июня
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.