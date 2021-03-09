США готовят кибератаки против России - NYT

Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на чиновников США

Первый серьезный шаг ожидается в течение следующих трех недель, сообщили чиновники, и будет рядом контрударов по российским сетям. Этот шаг, как сообщается, должен быть очевиден для президента РФ Владимира Путина и его спецслужб и военных, но не для общественности.

Чиновники заявили, что эти меры будут сочетаться с экономическими санкциями и распоряжением президента США Джо Байдена по усилению федеральных правительственных сетей после российских хакерских атак.

Отмечается, что этот вопрос приобрел особую актуальность в Белом доме, Пентагоне и спецслужбах вскоре после публичного разоблачения бреши в Microsoft, которая используется малым бизнесом, органами местного самоуправления и ключевыми военными подрядчиками.

Напомним, в конце февраля Microsoft обвинила российскую службу внешней разведки в кибератаке через программное обеспечение компании SolarWinds и Microsoft. Эта кибератака продолжалась с весны 2020 года и ее реальные масштабы пока неизвестны. Считается, что в США в результате нее пострадали около 100 организаций и 9 федеральных агентств.

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