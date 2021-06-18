Представители УПЦ призвали Совет Церквей в своей деятельности сохранять баланс между этническим и конфессиональным

Деятельность Всеукраинского Совета Церквей и религиозных организаций должна сохранять баланс между этническим и конфессиональным.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на vzcz.church.ua, об этом сказал Сергей Бортник в ходе научной конференции «Роль и миссия Всеукраинского Совета Церквей и религиозных организаций в установлении гражданского общества и украинской государственности», которая состоялась по случаю 25-летия ВСЦиРО.

Он подчеркнул, что под «украинским» в религиозной сфере надо понимать не только то, что безапелляционно защищает государственные позиции, но и то, что более адекватно отражает многообразие взглядов гражданского общества Украины, то есть реальных практикующих верующих.

Также Сергей Бортник упомянул о решающем участии представителей УПЦ во время кризиса 2014 года, когда УПЦ председательствовала во ВСЦиРО и готовила проекты важных документов от имени всего религиозного общества Украины.

В конференции также приняли участие главы и представители ряда религиозных организаций Украины, ученые из ведущих университетов, правозащитники, руководители фондов и обществ.

Во время конференции поднимались темы исторического анализа создания и деятельности ВСЦиРО, ее роли в формировании и реализации государственной политики в сфере свободы совести, международного и дипломатического аспектов деятельности Совета. Также состоялась презентация юбилейного издания по истории ВСЦиРО, которое включает сборник документов с начала ее создания до сегодняшнего дня.