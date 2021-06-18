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В Харькове духовная семинария УПЦ объявила набор студентов

18.06.2021 / 14:35
В Харькове духовная семинария УПЦ объявила набор студентов
Источник: Центр информации УПЦ
Документы для поступления принимаются с с 22 июня по 30 августа

Харьковская духовная семинария, иконописная школа и регентско-певческие курсы начинают прием документов для поступления.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Харьковской епархии, документы для поступления принимаются с с 22 июня по 30 августа 2021 с 9.00 до 15.00 ежедневно, кроме субботы, воскресенья, больших и двунадесятых праздников.

Также возможна подача документов (сканкопий) на электронную почту: seminariya_hds@ukr.net.

В Харьковскую духовную семинарию принимаются лица православного вероисповедания мужского пола в возрасте от 17 до 35 лет, имеющие полное среднее или высшее образование, холостые или женатые первым браком и священнослужители, осуществляющие приходское служение.

Иконописная школа при Харьковской духовной семинарии начала свою деятельность в 2001 году. Целью школы является познание техники древних мастеров: в рисунке, живописи, композиции. Занятия проходят по уникальной авторской методике преподавания в комбинировании с классическим подходом к обучению. Обучение в иконописной школе содержит изучения искусства древних мастеров, в который входят рисунок, реставрация и иконописное мастерство, а также основ Православного вероисповедания. В иконописную школу при ХДС принимаются лица мужского и женского пола.

Регентско-певческое отделение Харьковской духовной семинарии готовит регентов-псаломщиков церковных хоров Украинской Православной Церкви. Срок обучения составляет 2 года. На регентские курсы принимаются лица мужского и женского пола. Обучение проводится по двум направлениям - регентские и певческие курсы - в зависимости от уровня музыкальных данных и уровня образования абитуриентов.

 

Источник: Inpress.ua
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