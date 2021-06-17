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Портнов помогает в судах Гео Леросу - СМИ

17.06.2021 / 10:52
Странные альянсы!

После неудачной попытки занять кресло заместителя руководителя Офиса Президента Украины, смотрящий за судами, юрист Андрей Портнов продавил судебное решение по делу Гео Лероса. Как пишет From-UA, об этом сообщила у себя на странице Фейсбук Анастасия Азарова. 

Речь идет об отмене Киевским апелляционным судом решения Печерского районного суда, который ранее удовлетворил требования народного депутата Украины от фракции «Слуга Народа» Николая Тищенко о защите чести и достоинства к народному депутату Гео Леросу.

Таким образом, экс-глава АП Януковича пытался унизить Ермака, кума Тищенко.

Сегодня за принятое решение лично отвечал судья Евгений Болотов по просьбе Андрея Портнова.

В июле 2011 года Портнов перевел его из Хмельницкого городского суда в Апелляционный суд АР Крым. После того, как Портнов не смог договориться, чтобы Болотов остался работать в Крыму, 28 апреля 2014 года, больше как месяц после проведения референдума, Болотов при поддержке Портнова перевелся в Киевский апелляционный суд.
Они поддерживают хорошие отношения, и со своей стороны Портнов пообещал, что назначит Болотова на административную должность, когда придёт к власти.

Ранее Портнов пытался продавить свою кандидатуру на место Андрея Смирнова. Причем действовал он напрямую. Ссылаясь на профессионализм, юрист пытался войти в доверие к Руководителю Офиса Президента Андрею Ермаку. 

Потерпев неудачу в борьбе за должность заместителя руководителя Офиса Президента, Портнов начал работать уже против Ермака, которому еще совсем недавно пел дифирамбы. 

Отметим, что Портнов неоднократно бывал в Москве, где встречался с окружением Януковича и офицерами ФСБ, о чем ранее заявлял блогер Анатолий Шарий. Теперь он взял под контроль суды, оказывая на них колоссальное давление.

суд, Портнов, Лерос
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