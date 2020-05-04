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Коломойский хочет сотрудничать с Портновым по обращению в ЕСПЧ

04.05.2020 / 13:20
Бывший владелец Приватбанка, олигарх Игорь Коломойский после принятия банковского законопроекта планирует обращаться в Европейский суд по правам человека.

А также сотрудничать в этом вопросе с эксзамглавы АП времен Януковича, юристом Андреем Портновым.

Об этом заявил Коломойский в комментарии hromadske

Прямая речь: "Меня ограбили, этот закон ("антиколомойський"- ред.) закрывает мне возможности на время судиться в Украине, то есть возможности на восстановление справедливости исчерпаны, и я могу обращаться в Европейский суд. Портнов, кстати, по этому поводу сделал комментарий как-то. Наверное, я к нему обращусь, чтобы он нас обслуживал. И получим приговор Европейского суда, что национализация была незаконной, надо все вернуть".

"Когда примут закон (банковский - ред.), тогда уже буду обращаться. Мы обсуждали так, вскользь. Почему к нему? Он имеет большой опыт с 2014 года, он себя защищал, еще у него были клиенты в его адвокатском объединении и он все выиграл".

Детали: Коломойский также утверждает, что он не имеет отношения к рекордному количеству правок в документе.

Комментируя заявление директора НАБУ Артема Сытника о возможном объявлении подозрений в деле Приватбанка, олигарх отметил, что его фамилия не упоминалось директором НАБУ, а он сам заинтересован в объективном расследовании дела.

Прямая речь: "Во-первых, я утверждаю, что деньги никто не украл, а если украли, то покажите, куда их дели. Если же не украли, то государство отобрало у меня предприятие, на которое потратило определенные средства. Государство 153 или 147 миллиардов положило в учредительный фонд. Они никуда не делись, они как лежали, так и лежат. За это время заработали 60 миллиардов напрямую дивидендов и 15 или 20 миллиардов получено налогов. То есть, половина из вложенной суммы уже вернулась...

У меня просто забрали курицу, которая несла золотые яйца и рассказывают бывшим владельцам, что ее неправильно кормили, что если бы кормили правильно – несла бы платиновые".

Напомним, Верховная Рада поддержала рассмотрение во втором чтении так называемого "антиколомойского" законопроекта о банках по особой процедуре, что позволит быстрее его рассмотреть.

Финансовый комитет Верховной Рады рассмотрел все 16 335 поправок к "антиколомойскому" законопроекту о банках, и порекомендовал депутатам поддержать законопроект во втором чтении. На рассмотрение поправок потребовалось 4 дня, нормы касающиеся дела Приватбанка не изменились.

30 марта Рада поддержала в первом чтении так называемый "антиколомойский" законопроект №2571-д относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности.

МВФ призвал для предоставления новой программы для Украины принять законы по совершенствованию структуры регулирования в банковском секторе, а также о земельной реформе.

Источник

суд, Коломойский, ВР, ЕСПЧ, Портнов
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