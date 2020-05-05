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Украина договорилась с Финляндией о рейсах для сезонных работников

05.05.2020 / 15:14
Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Вадим Пристайко обсудил с послом Финляндии в Украине Пяйви Лайне вопрос выезда украинских сезонных рабочих на работу в стране.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщили в пресс-службе вице-премьера в понедельник, 4 мая.

"Вместе с финскими коллегами правительство Украины поможет украинским работникам организовано добраться на сезонные работы. Это включает организацию необходимого количества авиарейсов", - заявил Вадим Пристайко.

Он добавил, что безопасность при этом является самым высоким приоритетом, поэтому неизменным остается условие для работодателей относительно легального трудоустройства украинских работников, обеспечения качественной медицинской страховки и проведения обсервации.

По словам Пяйви Лайнеа, финские фермеры в этом году рассчитывают на 15 тысяч украинцев.

"Финляндия испытывает острую нехватку рабочей силы для сезонных работ. Украинские работники зарекомендовали себя очень хорошо. Они ответственны, порядочны, трудолюбивые и мы будем рады возможности в этом году снова привлечь их к работе в сельском и лесном хозяйстве и других сферах", - подчеркнула посол.

Пристайко добавил, что в правительственном офисе пока такие запросы относительно украинских сезонных работников есть из Австрии, Дании, Норвегии и других стран.

Источник

Финляндия, Пристайко, сезонные работы
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