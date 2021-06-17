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Тема вступления Украины в НАТО в ходе саммите президентов России и США затрагивалась "мазком" – Путин

17.06.2021 / 10:23
Во время встречи президента Соединенных Штатов Джо Байдена с его российским коллегой Владимиром Путиным затрагивалась тема вступления Украины в Североатлантический альянс.

"По поводу вступления Украины в НАТО… Эта тема затрагивалась "мазком". И здесь, пожалуй, нечего обсуждать", - заявил Владимир Путина во время своего брифинга в Женеве 16 июня.

Он также отметил, что Джо Байден согласился с тем, что в основе урегулирования вооруженного конфликта на востоке Украины должны лежать Минские соглашения.

"Что касается Украины, то эта тема затрагивалась. Не могу сказать, что уж очень подробно. Но, насколько я понял президента Байдена, он согласен с тем, что в основе урегулирования на юго-востоке Украины должны лежать Минские соглашения", - сказал Путин в среду на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом США.

Источник

НАТО, Путин, Байден
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