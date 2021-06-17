Тема вступления Украины в НАТО в ходе саммите президентов России и США затрагивалась "мазком" – Путин

"По поводу вступления Украины в НАТО… Эта тема затрагивалась "мазком". И здесь, пожалуй, нечего обсуждать", - заявил Владимир Путина во время своего брифинга в Женеве 16 июня.

Он также отметил, что Джо Байден согласился с тем, что в основе урегулирования вооруженного конфликта на востоке Украины должны лежать Минские соглашения.

"Что касается Украины, то эта тема затрагивалась. Не могу сказать, что уж очень подробно. Но, насколько я понял президента Байдена, он согласен с тем, что в основе урегулирования на юго-востоке Украины должны лежать Минские соглашения", - сказал Путин в среду на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом США.

Источник