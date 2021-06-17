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Депутатов в Раде прививают против COVID-19 вакциной Pfizer

17.06.2021 / 17:12
Народных депутатов в Верховной Раде вакцинируют от коронавируса COVID-19 вакциной от Pfizer.

Об этом сообщают пресс-служба аппарата ВР, нардеп "Слуги народа" Ирина Верещук, "Интерфакс-Украина"

Верещук сообщила, что нардепов прививают от COVID-19 на первом этаже Рады вакциной Pfizer.

По ее словам, вакцинация депутатов проводилась 15 июня и ей неизвестно, будет ли эта процедура продолжена.

В то же время в аппарате ВР отметили, что вакцинация, о которой сообщили народным депутатам, их помощников и работников аппарата осуществляется в соответствии с графиком министерства здравоохранения.

Также сообщается, что именно Минздрав определил место и предложил вакцину для народных избранников.

О вакцинации депутатов в Раде сообщили письмом первого заместителя руководителя аппарата ВР от 14.06.21 №15/11-2021/195064.

Источник

вакцина, ВР
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