Каменец-Подольское иконописное училище УПЦ объявило набор студентов

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Байден о холодной войне с Россией: Путин понимает, что она не нужна
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Байден о разговоре с Путиным: мы должны установить общие правила для США и России
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ЕС утвердил санкции против режима Лукашенко за принудительную посадку самолета Ryanair
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The Guardian: Вариант "Дельта" обнаружили в более 70 странах
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Байден о Путине: достойный противник
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Президент о МВФ: нельзя торговать реформами за деньги
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Зеленский о возможном отсутствии транша МВФ: я не вижу в этом глобальной проблемы
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Набсовет "Нафтогаза" инициировал отстранение Витренко: Кабмин определится до июля
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Зеленский: Nord Stream 2 - это политическое оружие
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Валютний курс - чергові випробування чи період відносної стабільності
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Тросом вытаскивали авто из воды: Мелитополь затопили ливни
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Краснокнижные жуки-олени - самые большие в Украине
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Спасатели Малибу по-украински: на одесском пляже провели учения
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В Киеве задержали торговцев оружием из зоны ООС
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На юбилейной "Молодости" объявили победителей: гран-при получил нидерландский фильм
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