РФ несет ответственность за так называемые "республики" на востоке Украины - ЕС

Об этом говорится в коммюнике, полный текст которого обнародован на сайте Еврокомиссии.

«ЕС остается непреклонной в поддержке нормандского формата, Трехсторонней контактной группы и СММ ОБСЕ. Хотя избрание Президента Зеленского дало новый импульс переговорам, решения нормандского саммита с декабря 2019 все еще должны быть полностью имплементированы. Больше всего беспокоит то, что российские власти все еще пытаются представить себя в качестве посредника, а не участника конфликта, и требуют прямых контактов между Киевом и так называемыми «республиками», что противоречит Минскому протоколу», - говорится в разделе, посвященном выполнению Минских соглашений.

В документе отмечается, что в апреле 2001 года Россия нарастила военное присутствие на восточных границах Украины и в оккупированном Крыму, доступу СММ ОБСЕ в восточные районы Украины регулярно препятствует сторона ОРДЛО, продолжаются многочисленные нарушения режима прекращения огня. Как указывается, эти тенденции, скорее всего, будут сохраняться, поскольку Россия не проявляет конструктивного подхода к их решению.

Примененные ЕС санкции против России в ответ на попытку аннексии Крыма и действия по дестабилизации на Востоке Украины, связанные с имплементацией Россией Минских договоренностей, должны стимулировать российские власти к поиску мирного решения и сдержать ее против дальнейшей эскалации и агрессивного поведения, говорится в коммюнике.

«Единогласное продлении санкций демонстрирует единство и надежность ЕС. Мероприятия ЕС повышают для России цену агрессии и являются сдерживающим фактором для использования военных возможностей с целью вторжения в Украину. Россия несет ответственность за любое ухудшение ситуации в так называемых «республиках». Критически важно продолжить такую ​​координацию и единство, в частности, относительно санкций, с партнерами-единомышленниками, такими как G7», - говорится в документе.

Отмечается, что ЕС проводит последовательную политику непризнания российских загранпаспортов, выданных жителям оккупированных украинских территорий, для оформления виз в страны Шенгенской зоны.

При этом ЕС остается крупнейшим донором гуманитарной помощи для населения районов Украины, пораженных войной. С начала конфликта Евросоюз предоставил чрезвычайную помощь на сумму более 190 миллионов евро, включая 25,4 миллиона в 2021 году. ЕС и отдельные страны-члены уже направили более 1 миллиарда евро на гуманитарную помощь и восстановление.

Евросоюз также передал более миллиона евро Украинским беженцам в России с помощью организации Красного Креста и Красного Полумесяца.

Как сообщалось, веррховный представитель ЕС и Еврокомиссия 16 июня представили документ, в котором изложен анализ современного состояния отношений между ЕС и Россией и перспективы их развития. Этот документ 21 июня будет рассмотрен Советом министров ЕС по иностранным делам в Люксембурге. После этого он станет основой для обсуждения на уровне глав государств и правительств стран ЕС 24-25 июня в Брюсселе.

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